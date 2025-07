De Pieri niente Inter Under-23! Prova il salto in Serie B

Giacomo De Pieri, non prenderà parte alla formazione Under 23. L’Inter, di comune accordo con le parti, ha deciso che lo manderà in Serie B alla Juve Stabia. CESSIONE – Giacomo De Pieri non farà parte della nuova Inter Under 23, al via in Serie C nella stagione 202526. L’attaccante classe 2005, protagonista con la Primavera di Zanchetta, è destinato a un salto immediato in Serie B. L’Inter, dopo l’esordio in prima squadra, ha infatti deciso di testarlo subito in un campionato più competitivo per valutarne il potenziale a un livello superiore. Il giovane talento è stato definito in prestito alla Juve Stabia, formazione campana che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Inter-news.it

