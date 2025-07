De Pieri Juve Stabia le prime parole dell’attaccante arrivato in prestito dall’Inter | Emozionato di iniziare questa nuova avvenuta con questi colori

De Pieri Juve Stabia, le prime parole dell’attaccante arrivato in prestito dall’Inter: «Emozionato di iniziare questa nuova avvenuta». Sul sito ufficiale della Juve Stabia vengono riportate anche le prime parole di Giacomo De Pieri dopo la firma: l’attaccante classe 2006 è stato ufficializzato oggi come nuovo acquisto del club di Serie B. Il ragazzo arriva in prestito dall’ Inter. LE PRIME PAROLE DI DE PIERI – « Sono emozionato di iniziare questa nuova avvenuta con questi colori, non vedo l’ora di cominciare e di mettermi in gioco in questa nuova categoria con la Juve Stabia. Sono entusiasta di giocare in uno stadio come il Menti e non vedo l’ora di conoscere i tifosi ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Pieri Juve Stabia, le prime parole dell’attaccante arrivato in prestito dall’Inter: «Emozionato di iniziare questa nuova avvenuta con questi colori»

In questa notizia si parla di: pieri - juve - stabia - prime

Calciomercato Inter, De Pieri pronto per la nuova esperienza alla Juve Stabia: le Vespe scommettono sul talento nerazzurro - di Redazione Calciomercato Inter, De Pieri domani raggiungerĂ la sua nuova squadra: il giovane nerazzurro pronto per una nuova esperienza.

Juve Stabia, definito l’arrivo di De Pieri! Ecco cosa manca - Inter e Juve Stabia hanno definito il passaggio in prestito di Giacomo De Pieri. L’attaccante nerazzurro, nei prossimi giorni, volerà in Campania per concludere la parte burocratica.

Juve Stabia, dall’Inter arriva De Pieri; Lovisa: “Arriveranno altri acquisti” - Tempo di lettura: 2 minuti Manca poco per l’ufficialità dell’arrivo di Giacomo De Pieri, proveniente dalla primavera dell’ Inter.

Prime ufficialità #calciomercato #serieb2025/1 Attaccanti in #Campania #Avellino A titolo definitivo dal #Palermo l'esterno '94 Roberto Insigne https://usavellino1912.com/roberto-insigne-e-un-giocatore-dellavellino/… #Juve #Stabia Soluzione del cruciverba: i Vai su X

In bocca al lupo a De Pieri per la sua nuova avventura alla Juve Stabia. Siamo con te ragazzo! ? Vai su Facebook

Serie B. Colpo Juve Stabia, è il giorno di De Pieri; Juve Stabia - De Pieri in gialloblù, manca solo l'ufficialità . Mercato, interesse anche per Stabile; Juve Stabia, 6 gol al Castel di Sangro per la fine del ritiro. Domani arriva De Pieri dell'Inter.

De Pieri alla Juve Stabia: “Voglio mettermi in gioco”. Il ds del club: “Che orgoglio” - Il giovane giocatore nerazzurro De Pieri passa in prestito per una stagione al club di Castellammare. Si legge su fcinter1908.it

UFFICIALE / De Pieri è un giocatore della Juve Stabia in prestito fino a giugno - L'Inter e il club campano annunciano l'accordo per il prestito di De Pieri, classe 2006, reduce da 9 gol e 5 assist in Primavera ... Lo riporta fcinter1908.it