DDL conticorrenti via libera alla Camera

Il DDL conticorrenti è passato alla Camera. La Camera dei Deputati, infatti, nella giornata di ieri ha dato il via libera alla proposta di legge che prevede l’ obbligo per le banche  di stipula di un contratto di conto corrente  “con chiunque lo richieda”. Il testo ora passa all’esame del Senato. DDL conticorrenti, cosa prevede il testo. Il testo prevede che “fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio  e del  finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - DDL conticorrenti, via libera alla Camera

Il via libera della Camera alla proposta che prevede l’obbligo per le banche di stipula di un contratto di conto corrente “con chiunque lo richieda” è una vittoria della Lega. Si tratta di una nostra battaglia storica a difesa di tutti i cittadini in difficoltà . Vai su Facebook

Via libera unanime della Camera alla proposta di legge sui conti correnti. Banche obbligate ad aprirli. Salvini: 'Storica vittoria della Lega'. #ANSA Vai su X

