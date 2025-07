Dazi Usa l’Europa prepara le contromisure | cosa c’è nel pacchetto di 93 miliardi per difendersi da Trump

Dazi, l’Europa approva le contromisure per prepararsi alle trattative con Donald Trump: un pacchetto di 93 miliardi. Da una parte i negoziati con gli Usa, dall’altra le contromisure nel caso in cui gli accordi si rivelassero più complicati del previsto. Con questo obiettivo, l’Europa si sta preparando al primo agosto, giorno in cui scatteranno i dazi del 30% sull’export dei prodotti europei. (Ansa Foto) – notizie.com Sul tavolo delle trattative al momento ci sono i dazi unilaterali del 15% sulle importazioni Ue, un livello comprensivo del 4,8% che deriva dalla clausola del Paese più favorito. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Dazi Usa, l’Europa prepara le contromisure: cosa c’è nel pacchetto di 93 miliardi per difendersi da Trump

Dazi, Crolla “Stati Uniti ed Europa troveranno un accordo” - MILANO (ITALPRESS) – “Il rapporto Italia-Stati Uniti va oltre il dato commerciale, che è fortissimo. Io non posso immaginare una relazione più alla pari e più virtuosa di quella che abbiamo sempre vissuto con gli Usa.

Borsa: l'Europa chiude in calo e guarda a Fed e colloqui su dazi - Le Borse europee chiudono in calo, in controtendenza rispetto a Wall Street. I mercati restano alla finestra in attesa delle decisioni della Fed e delle indicazioni che arriveranno dal presidente Jerome Powell.

La Commissione Ue è pronta a presentare un secondo pacchetto di contromisure commerciali del valore di 72 miliardi di euro nei confronti degli Stati Uniti, in risposta ai dazi imposti da Washington

Guerra dei dazi di Trump: dal 1° agosto tariffa al 30% per l'UE. Contromisure di Bruxelles congelate fino ad agosto. Per l'edizione completa del Tg3 di oggi tradotta in LIS a cura di #RaiPubblicaUtilità e per le altre edizioni della giornata in Lingua dei Segni, con

Dall'anti-coercizione ai contro-dazi: tutte le armi dell'Ue per rispondere ai dazi di Trump al 30%; Sefcovic (Ue): «Non abbandoniamo negoziato con Usa»; Ue pronta a nuove contromisure verso i dazi Usa per 72 miliardi di euro: il bazooka commerciale ancora sul tavolo.

Dazi, Ue e Usa lavorano a tariffa unica al 15%. Senza accordo contromisure europee dal 7/8

Borsa: Europa contrastata tra attesa dazi e trimestrali - L'Unione Europea e gli Stati Uniti si stanno avvicinando ad un accordo commerciale che imporrebbe dazi del 15% sulle importazioni europee, sul modello dell'accordo che Donald Trump ha raggiunto con