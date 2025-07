Dazi Ue | risultato è a portata di mano

I contatti "tecnici e politici" tra Ue e Usa continuano "su base quotidiana" per raggiungere un'intesa sui dazi. "Crediamo che il risultato sia a portata di mano e stiamo lavorando con tutte nostre forze per realizzarli per i cittadini, le aziende e i consumatori". Così il portavoce della Commissione Ue Gill nel punto stampa quotidiano. Ha anche ribadito che, in caso non si trovasse l'accordo, la Ue resta pronta ad attivare le sue "contromisure". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it