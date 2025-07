Dazi | Trump se Ue apre mercati a Usa abbasseremo tariffe

Se l'Unione europea acconsentirà ad "aprire" il proprio mercato alle aziende americane "li faremo pagare dazi molto bassi". Lo ha detto Donald Trump parlando a Washington a un evento sull'intelligenza artificiale. Washington, ha detto il presidente, "ha offerto" a Bruxelles questo tipo di accordo e i negoziati in corso sono "molto seri". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi: Trump, se Ue apre mercati a Usa abbasseremo tariffe

