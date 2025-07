Dazi Trump | Concluso accordo con Filippine stiamo completando quello con la Cina – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 24 luglio 2025 “Ieri abbiamo anche concluso un accordo con Filippine e Indonesia, che in entrambi i casi apriranno i loro Paesi, e stiamo completando il nostro accordo con la Cina. E come sapete, con il Regno Unito abbiamo raggiunto un accordo che era un ottimo affare per tutti. Tutti sono contenti.” Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

