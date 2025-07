L’Unione Europea e gli Stati Uniti stanno continuando a lavorare intensamente per trovare l’intesa sull’ accordo commerciale che imporrebbe dazi del 15%. A confermarlo è il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, nel briefing quotidiano con la stampa. Sulla chiamata di ieri tra il commissario Maros Sefocvic e il Segretario Usa Howard Lutnick “non ho alcuna precisazione da offrire al momento. A questo punto, oltre a ribadire che sono in corso quotidianamente intensi contatti a livello tecnico e politico, crediamo che un accordo e un risultato siano a portata di mano e stiamo lavorando con tutte le nostre forze per realizzarlo per i cittadini dell’UE, per le aziende dell’UE, per i consumatori dell’UE”, ha dichiarato Gill. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazi, tra Usa e Ue “intensi contatti”: “Accordo a un passo”