Data di uscita della stagione 2 di hazbin hotel confermata

annuncio ufficiale della seconda stagione di hazbin hotel. La serie animata Hazbin Hotel ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del genere, soprattutto in vista del ritorno dei personaggi principali e delle nuove trame che saranno esplorate nella prossima stagione. La conferma della data di uscita rappresenta un momento fondamentale per i fan, desiderosi di scoprire come evolverà la storia ambientata nell'universo infernale. data di uscita e piattaforma di distribuzione. quando arriverà la seconda stagione?. Durante il panel tenuto al San Diego Comic-Con 2025, è stato annunciato che Hazbin Hotel stagione 2 farà il suo debutto su Amazon Prime Video, con una data fissata per il 29 ottobre 2025.

In questa notizia si parla di: stagione - data - uscita - hazbin

