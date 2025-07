Darwin Nunez Juve la dirigenza continua a coltivare questo grande sogno per l’attacco! Novità sul centravanti in uscita dal Liverpool

Darwin Nunez Juve, la dirigenza continua a coltivare questo grande sogno per l'attacco! Novità sul centravanti che potrebbe lasciare il Liverpool. La Juve continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo, con tre nomi che sembrano essere al centro dell'attenzione: Darwin Núñez, Rasmus Højlund e Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club bianconero sta valutando diverse opzioni per migliorare la propria attacco e avere più soluzioni in vista della nuova stagione. Uno dei nomi in lista è quello di Darwin Núñez, attaccante uruguagio del Liverpool.

