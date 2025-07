Dario Franceschini urla in aula | Papetellum! | cosa c' è davvero dietro il ritorno

È tornato. Anche se, a dirla tutta, Dario Franceschini non se n’è mai andato. Ma dopo l’ultimo colpo da maestro (l’elezione a segretaria del Pd di una non iscritta), si era tenuto molto dietro le quinte. Negli ultimi tempi, però, l’officina di Dario (l’ex negozio che ha comprato all’Esquilino trasformandolo in ufficio) è stata molto frequentata. L’ambizione (e la speranza) è di poter dare una mano decisiva per costruire una coalizione in grado di battere nel 2027 o, come lui pensa, anche prima- quella che attualmente governa. Il segnale di questo “ritorno” sulla scena è stato l’intervento di ieri nell’Aula del Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla riforma Nordio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dario Franceschini urla in aula: "Papetellum!": cosa c'è davvero dietro il ritorno

