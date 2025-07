D’Ambrosio si ritira? La moglie dell’ex Inter Enza De Cristofaro smentisce tutto con ironia | il messaggio social – FOTO

D’Ambrosio si ritira? La reazione della moglie dell’ex difensore dell’Inter, Enza De Cristofaro, che smentisce tutto con ironia. Danilo D’Ambrosio, ex difensore dell’ Inter, è stato al centro dell’attenzione nelle ultime ore, non tanto per le sue prestazioni sul campo, ma per le voci che circolano sul suo ritiro. La notizia, diffusa tramite i social, ha suscitato l’immediata reazione di sua moglie, Enza De Cristofaro, che ha deciso di rispondere in modo ironico e diretto. Sui suoi profili social, Enza non ha perso tempo per fare chiarezza, prendendo in giro la situazione. Con due stories su Instagram, ha sdrammatizzato la notizia del ritiro e l’errore di comunicazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - D’Ambrosio si ritira? La moglie dell’ex Inter, Enza De Cristofaro, smentisce tutto con ironia: il messaggio social – FOTO

In questa notizia si parla di: ambrosio - inter - ritira - moglie

D’Ambrosio: «L’Inter? Emozioni indelebili. A Monaco sarò lì a tifare» - Tra l’Inter e Danilo D’Ambrosio è rimasto un amore viscerale. L’ex difensore nerazzurro ha parlato della finale di Champions League ad un evento di beneficienza organizzato da Sportitalia.

D’Ambrosio cuore nerazzurro: «Sarò sugli spalti a sostenere l’Inter!» - Danilo D’Ambrosio ha parlato della sua ultima esperienza al Monza e del legame che ancora lo unisce all’Inter.

D’Ambrosio cuore nerazzurro: «Sarò sugli spalti a sostenere l’Inter!» - Danilo D’Ambrosio ha parlato della sua ultima esperienza al Monza e del legame che ancora lo unisce all’Inter.

Çalhanoglu resta all’Inter: arriva anche il messaggio d’affetto da parte di qualche tifoso nerazzurro per lui ? Vai su Facebook

Amalfi, relax per Danilo D'Ambrosio prima della ripresa degli allenamenti col Monza; Sfumature di Inter-Monza: la serata speciale della famiglia D'Ambrosio con regalo finale di Thuram; Vacanze lussuose per Danilo D’Ambrosio: le foto urlo della moglie Enza De Cristofaro.

Ex Inter, De Boer si ritira? “Mia moglie preferirebbe che non allenassi più. Non dico…” - Frank de Boer non ha alcuna urgenza di tornare su una panchina e pensa alla famiglia: "No, a me non manca affatto allenare" ... Secondo fcinter1908.it