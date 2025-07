D’Ambrosio dice addio al calcio giocato? Si apre un bivio d’innanzi all’ex Inter | gli aggiornamenti

D’Ambrosio prossimo all’addio al calcio giocato? Ecco cosa è trapelato sul futuro dell’ex nerazzurro negli ultimi giorni. Il mercato dell’ Inter vive momenti caldi, e mentre l’attenzione è concentrata sugli obiettivi in entrata, sul fronte delle cessioni emerge un tema importante: il futuro di Danilo D’Ambrosio. Secondo l’esperto Nicolò?Schira, il difensore ex nerazzurro (arrivato nel 2014 dal Torino ) oggi al Monza, si trova di fronte a un bivio: rinnovare in serie B o chiudere la carriera a 36 anni. In queste ore, il club brianzolo e il giocatore valutano le possibili opzioni, ma la sensazione è che D’Ambrosio possa davvero appendere le scarpe al chiodo. 🔗 Leggi su Internews24.com

