Dalla Regione 103 milioni per la moda Vertice con Marras per il Valdarno

La Regione Toscana mette in campo un pacchetto da 103 milioni di euro per sostenere il settore moda, duramente colpito dalla crisi. Le risorse finanzieranno due nuovi bandi e un fondo di investimento pensato per favorire crescita e aggregazione tra imprese. Ne ha parlato ieri pomeriggio, a Terranuova, l’assessore regionale all’economia Leonardo Marras, insieme ai rappresentanti degli uffici della direzione attivitĂ produttive della Regione, che hanno illustrato alle associazioni di categoria, agli amministratori comunali e alle imprese i principali strumenti attivati per supportare uno dei settori strategici del sistema economico toscano e, naturalmente, valdarnese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Regione 103 milioni per la moda. Vertice con Marras per il Valdarno

