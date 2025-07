Piuro (Sondrio), 24 luglio 2025 – “Sono passato da Ushuaia, il punto piĂą a sud raggiungibile su ruote nella Patagonia argentina, sino a Prudhoe Bay, nell’Artico dell’ Alaska. Ho completato la strada piĂą lunga del pianeta. E vi prego, se questo è un sogno. non svegliatemi!”. L’intrepido Davide Colombo dopo 232 giorni e 46.800 chilometri in sella alla Negrita, la sua fidata Honda Transalp 700 (“abbiamo condiviso 100mila km in Europa, Asia e Americhe, visitato 48 Paesi. il miglior investimento della mia vita”), può riposare tranquillo (“in realtĂ c’è ancora il ritorno da organizzare”), finalmente in un letto dopo le tanti notti in sacco a pelo, alle prese con il caldo torrido o il gelo estremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla Patagonia all’Alaska in moto: Davide Colombo compie un’altra impresa