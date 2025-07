Dal tempio conteso al bambino ferito | la miccia invisibile che ha riacceso il confine tra Cambogia e Thailandia

La Thailandia ha chiuso completamente il confine con la Cambogia dopo che un colpo di artiglieria cambogiana ha ucciso un civile thailandese e ferito tre persone, tra cui un bambino di cinque anni. In risposta, sei jet F-16 thailandesi hanno effettuato attacchi aerei contro obiettivi militari cambogiani, segnando una drammatica escalation delle tensioni tra i due paesi del Sud-Est asiatico. Si tratta della recrudescenza di un conflitto atavico.¬†La disputa territoriale tra Cambogia e Thailandia esiste da oltre un secolo e risale a una mappa del 1907 tracciata dalla Francia coloniale. I due paesi condividono un confine di circa 820 chilometri, con diverse aree ancora oggi contestate. 🔗 Leggi su Cultweb.it ¬© Cultweb.it - Dal tempio conteso al bambino ferito: la miccia invisibile che ha riacceso il confine tra Cambogia e Thailandia

In questa notizia si parla di: cambogia - thailandia - bambino - ferito

Sparatoria al confine tra Cambogia e Thailandia, muore un soldato cambogiano - Un soldato cambogiano è rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con i militari tailandesi in una zona contesa al confine tra i due paesi, ha affermato il 28 maggio l’esercito cambogiano.

Thailandia-Cambogia, i due eserciti si ritirano dopo scontro al confine - I vertici degli eserciti di Thailandia e Cambogia hanno concordato un ritiro reciproco dalla zona di confine contesa, dove mercoledì in uno scontro a fuoco è rimasto ucciso un soldato cambogiano.

Tra Cambogia e Thailandia soffiano i venti di guerra: il governo di Phnom Penh vara il blocco totale delle importazioni da Bangkok - La Cambogia ha annunciato il blocco totale delle importazioni di frutta e verdura dalla Thailandia, inasprendo ulteriormente le tensioni tra i due Paesi dopo lo scontro armato avvenuto il 28 maggio nella zona contesa del ‚ÄúTriangolo di smeraldo‚ÄĚ, al confine tra Cambogia, Thailandia e Laos.

Thailandia, 3 feriti per razzi lanciati dalla Cambogia; Terremoto in Myanmar: i morti sono oltre tremila. Estratto vivo 26enne dopo 5 giorni - Onu, 'in Myanmar c'è anche l'emergenza donne'; Ultima Ora, notizie in tempo reale.

Scontri armati al confine tra Thailandia e Cambogia: esplosioni, morti e feriti - Thailandia e Cambogia di nuovo in conflitto per una zona di confine contesa: evacuati diversi villaggi. Segnala notizie.it

Thailandia-Cambogia, scoppia lo scontro: raid aerei e morti - Alcuni video registrati dal lato thailandese mostrano persone fuggire dalle loro case e nascondersi in bunker mentre si sentono esplosioni. lapresse.it scrive