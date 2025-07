Per Carlo Nordio quella di ieri è stata una giornata da dimenticare. Prima l’Anm ha pubblicato una lettera firmata dall’allora magistrato a Venezia e inviata all’Anm – era il 3 maggio 1994 – in cui l’attuale guardasigilli, che oggi dà il nome al disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere, sottoscriveva un appello contro la riforma che oggi definisce “epocale”. Poi il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del sostituto procuratore della Cassazione Raffaele Piccirillo, il magistrato criticato da Nordio per la sua intervista sul caso Almasri. Il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la pratica a tutela di Piccirillo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Dal Guardasigilli parole gravi”. Ok del Csm alla tutela a Piccirillo