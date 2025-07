Dal Cnel un documento sul lavoro in carcere per Nordio

Un documento di osservazioni e proposte in materia di studio, formazione e lavoro in carcere da trasmettere al ministro della Giustizia Carlo Nordio. È quello messo a punto dal Cnel con l'obiettivo "di collaborare alla predisposizione del Regolamento attuativo sul lavoro penitenziario previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 482025." "Si tratta di un adempimento imprescindibile per agevolare in maniera sistematica il collegamento tra imprese e istituti penitenziari", ha spiegato il presidente del Cnel, Renato Brunetta. Il documento si propone di riformare l'ordinamento penitenziario, promuovendo l'equiparazione di diritti tra lavoratori liberi e detenuti, e l'attivazione di una rete interistituzionale per attrarre risorse e creare occupazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dal Cnel un documento sul lavoro in carcere per Nordio

