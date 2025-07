Da Temptation Island a Raoul Bova perche? d'estate ci attraggono le storie di corna vere o presunte

Una settimana piena di notizie su Temptation Island, coppia dei Coldplay e Raoul Bova: viene da chiedersi perchĂ© siamo ancora così attratti dalle storie di corna, vere o presunte. Forse perchĂ© sbagliare umanizza loro e conforta noi, che così abbiamo la conferma di non essere poi così diversi da chi ce l’ha fatta. O perchĂ© in fondo i tradimenti sono la forma piĂą sdoganata di lotta di classe. Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Fabrizio Corona nella nuova puntata di Falsissimo spara su Temptation Island, Maria De Filippi e Raoul Bova. L'ultima provocazione? Che differenza c'è, davvero, tra le escort della Malmaison (Gintoneria) e le tentatrici pagate dal programma di Canale 5? Vai su Facebook

Stasera in tv (24 luglio): l'addio di Raoul Bova e Bisciglia raddoppia Temptation Island verso il gran finale - Stasera in tv (24 luglio), cosa vedere: da Don Matteo a Temptation Island Giovedì 24 luglio la sfida ... Secondo libero.it

Martina Ceretti, presunta amante di Raoul Bova, ha fatto Temptation Island? Ecco chi è e quanti anni ha - Chi è davvero Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova? Segnala donnapop.it