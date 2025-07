Continua spedito il 90esimo Festival della stagione lirica di San Gimignano 2025, dopo la "prima" a tutti gli effetti dentro le mura, cominciato con il " Don Pasquale " di Donizetti presentato nel nuovo allestimento in piazza San’Agostino. Da Donizetti, questa sera e domani alle 21,15 davanti alla monumentale facciata della chiesa romanica sulla collina etrusca di Cellole, sarà ripresentata l’opera di Giacomo Puccini " Suor Angelica ", spartito che fa parte del famoso trittico pucciniano con "Gianni Schicchi" e "Tabarro". Si rinnova così la tradizione della lirica dentro e fuori le mura in questa quarta edizione con "Suor Angelica" sotto le stelle a Cellole, messa in scena dalla coproduzione della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e la direzione affidata al maestro delle torri Stefano Cencetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da ’Suor Angelica’ a ’Tosca’,. Puccini protagonista sotto le torri