Da pericolo nero a guida d’Europa | il Time e Le Point celebrano Meloni e riscoprono l’Italia come modello

Un tempo bollata come una minaccia, oggi studiata come un modello. Giorgia Meloni, da «outsider» a volto di un'Italia che sorprende e si impone. La copertina del settimanale americano Time e un'inchiesta della rivista francese Le Point ne consacrano l'ascesa. Meloni sulla copertina del Time. « Where Giorgia Meloni is leading Europe », così titola la copertina del Time, che si interroga su dove stia conducendo l'Europa la leader di Fratelli d'Italia. L'articolo, firmato da Massimo Calabresi, delinea un ritratto complesso e sfaccettato del presidente del Consiglio. Immancabile, nell'anticipazione, il consueto richiamo al fascismo: per la stampa estera resta il passe-partout interpretativo, la cornice da cui partire e da cui – a loro dire – Meloni «non può sottrarsi».

