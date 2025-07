I colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi sono di nuovo in stallo dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'inviato della Casa Bianca per il Medioriente Steve Witkoff hanno deciso di richiamare le rispettive delegazioni dal Qatar. "Alla luce della risposta di Hamas alla proposta, è stato deciso di richiamare la squadra negoziale da Doha per ulteriori consultazioni in Israele", ha fatto sapere l'ufficio di Netanyahu. Anche il team statunitense ha d di lasciare il Qatar in quanto Hamas "mostra chiaramente una mancanza di volontà nel raggiungere un cessate il fuoco a Gaza", ha comunicato Witkoff. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Da Hamas nessuna volontà di tregua", Usa e Israele lasciano i negoziati