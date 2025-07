Da ex ad avversario. Emmanuel Achy vestirà la maglia della Flaminia.

Ritroverà la Robur da avversario il difensore ivoriano Emmanuel Achy che da ieri è ufficialmente giocatore della Flaminia di Civita Castellana. Il club della provincia di Viterbo che, dopo una salvezza raggiunta al fotofinish ha confermato l’esperto tecnico Nofri Onofri, ha annunciato ieri la presenza di Achy nell’elenco dei convocati per l’inizio della preparazione estiva. Tra essi anche un ex decisivamente più lontano e fugace, ovvero l’attaccante Polidori, che è tornato dove aveva iniziato la carriera prima di passare in serie C. Per Achy invece quasi 60 presenze in due anni in bianconero (31 solo nell’ultima annata) che però non sono valse la conferma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

