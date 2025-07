Da domani Pop Corn Festival del Corto con Massimiliano Bruno Yvonne Sciò e il Premio Raffaella Carrà a Porto Santo Stefano GR

Pop Corn Festival del Corto VIII edizione Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) – 25, 26, 27 luglio 2025 Il Premio dedicato a Raffaella Carrà. Ospiti il regista Massimiliano Bruno, la regista e attrice Yvonne Sciò e la music supervisor Anna Collabolletta, con Andrea Dianetti presentatore delle serate e in giuria Federico Moccia e Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri, Michele Suma, Stefano Giovani e Manuela Pasqualetti. Preview questa sera con la proiezione del doc Womeness di Yvonne Sciò Entrata gratuita Si tiene in Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) il 25, 26 e 27 luglio 2025 – a entrata gratuita fino a esaurimento posti – l’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, evento di cortometraggi diretto da Francesca Castriconi, organizzato dall’ Associazione Argentario Art Day APS e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Da domani “Pop Corn Festival del Corto” con Massimiliano Bruno, Yvonne Sciò e il Premio Raffaella Carrà a Porto Santo Stefano (GR)

