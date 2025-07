Da Badia Tedalda in tutto il mondo | pronto il modulo di promozione turistica dell’intera Valtiberina Toscana

Arezzo, 24 luglio 2025 – Il nuovo strumento è giĂ operativo, ma l’entrata in funzione ufficiale è prevista per settembre. Da Badia Tedalda, sede logistica permanente, il territorio dell’intera Valtiberina Toscana p otrĂ contare su una importante “finestra” di visibilitĂ in tutto il mondo. Si tratta di un modulo di promozione turistica, contraddistinto dalla sigla Mc che corrisponde alle iniziali del suo ideatore, Matteo Canicchi, guida turistica abilitata che risiede a Sansepolcro, ma che può essere letta anche come Meucci Canicchi, perchĂ© l’ingegner Luca Meucci – esperto in informatica ed elettronica - si è occupato del software. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Badia Tedalda in tutto il mondo: pronto il modulo di promozione turistica dell’intera Valtiberina Toscana

