Cure negate a bimbo autistico rigettato a Napoli ricorso Asl | diritto alla salute fondamentale

Tempo di lettura: 2 minuti La sezione lavoro del Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo presentato dall’ASL Napoli 1 Centro confermando l’ordinanza con la quale il giudice ha imposto l’erogazione di trattamenti riabilitativi settimanali (logopedia e psicomotricitĂ ) per il piccolo Giacomo (nome di fantasia), affetto da disturbo dello spettro autistico.La famiglia del bimbo è stata difesa dall’avvocato Vincenzo Grimaldi, del foro di Torre Annunziata, legale della “La Battaglia di Andrea”, associazione che da anni è in prima linea per la tutela dei diritti delle persone con disabilitĂ , con particolare attenzione ai minori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - Cure negate a bimbo autistico, rigettato a Napoli ricorso Asl: diritto alla salute fondamentale

In questa notizia si parla di: napoli - bimbo - autistico - rigettato

Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche: al Santobono per cure salvavita - Un bimbo palestinese della Striscia di Gaza è arrivato al Santobono di Napoli per cure mediche. È giunto in città con padre e nonno in volo militare da Gaza.

Napoli, bimbo di 2 anni ingerisce pila a disco: salvato in extremis al Santobono - ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente domestico: salvato in extremis un bambino di due anni. Un bambino di appena due anni è stato operato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli dopo aver ingerito una pila a bottone, di quelle comunemente presenti in giocattoli o piccoli dispositivi elettronici.

Mini moto a 80 km/h tra la folla: bimbo di 9 anni sfreccia in zona pedonale a Napoli, denunciati i genitori - NAPOLI – È accaduto a Largo Berlinguer, nel cuore del quartiere storico San Giuseppe, dove una tranquilla serata tra residenti e turisti si è trasformata in una scena pericolosa e surreale.

Cure negate a bimbo autistico, rigettato a Napoli ricorso Asl; Svolta nel regime di carcere duro: il figlio di 6 anni è autistico, boss di camorra al 41-bis può vedere mogli.

Cure negate a bimbo autistico, rigettato a Napoli ricorso Asl - La sezione lavoro del Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo presentato dall'ASL Napoli 1 Centro confermando l'ordinanza con la quale il giudice ha imposto l'erogazione di trattamenti riabilitati ... Scrive ansa.it

Cure negate a bimbo autistico, il padre vince la battaglia giudiziaria ... - Ha vinto la sua battaglia legale la famiglia del bimbo autistico di 9 anni a cui finora erano state negate le cure: con un'ordinanza urgente, lo scorso 3 giugno, il Tribunale di Napoli ... Secondo ansa.it