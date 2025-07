Csm da Nordio parole gravi su Piccirillo rischio sfiducia

"Il Consiglio superiore della magistratura rileva la gravità delle affermazioni rese dal ministro della Giustizia, per il loro potenziale impatto sulla fiducia dei cittadini nella funzione giudiziaria; ritiene che esse siano idonee a condizionare il sereno e indipendente esercizio della giurisdizione e afferma, pertanto, la necessità, nell'ambito dei propri compiti costituzionali, di tutelare il prestigio dell'ordine giudiziario, rinnovando il richiamo al rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e leale collaborazione tra i poteri dello Stato ". È quanto si legge nella delibera, appena approva dal plenum del Csm, a tutela del magistrato criticato da Nordio per la sua intervista sul caso Almasri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Csm, da Nordio parole gravi su Piccirillo, rischio sfiducia

In questa notizia si parla di: nordio - parole - gravi - piccirillo

Femminicidi, tante parole e pochi fatti. E Nordio riaccende le polemiche - Il 15 maggio in Senato il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha affermato che le donne vittime di violenza dovrebbero “rifugiarsi in una chiesa o in una farmacia” in caso di pericolo.

Mauro Corona, la polemica sulle parole del ministro Nordio: «Le donne non devono vestirsi in maniera provocante, affermazioni gravi» - Se l'allarme del braccialetto elettronico non è sufficiente la vittima deve rifugiarsi in chiesa o in farmacia.

Delitto Garlasco, legale di Andrea Sempio choc su Stasi dopo le parole di Nordio: "Parla e finisce sottoterra" - In un recente intervento, l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha affermato che Alberto Stasi potrebbe essere innocente: la frase choc

Caso Almasri, Csm approva tutela Piccirillo: “Da Nordio parole gravi, condiziona toghe” Vai su X

Il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del sostituto procuratore della Cassazione Raffaele Piccirillo, il magistrato criticato da Nordio per la sua intervista sul caso Almasri. Hanno votato contro i cinque laici del centrodestra. #ANSA Vai su Facebook

Caso Almasri, Csm approva tutela Piccirillo: “Da Nordio parole gravi, condiziona toghe”; Csm, da Nordio parole gravi su Piccirillo, rischio sfiducia; Separazione carriere, l’Anm attacca Nordio: nel 1994 era contrario. Il ministro: da 30 anni ho cambiato idea.

Csm, da Nordio parole gravi su Piccirillo, rischio sfiducia - "Il Consiglio superiore della magistratura rileva la gravità delle affermazioni rese dal ministro della Giustizia, per il loro potenziale impatto sulla fiducia dei cittadini ne ... Segnala gazzettadiparma.it

Caso Almasri, Csm approva pratica a tutela giudice Piccirillo: “Da Nordio parole gravi” - Il plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del giudice Raffaele Piccirillo, che sulla gestione ... Si legge su msn.com