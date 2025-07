Cristiana Girelli si commuove davanti a Mattarella | il discorso

La capitana della Nazionale di calcio femminile Cristiana Girelli non trattiene l'emozione durante il suo discorso davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Signor Presidente, tornare al Quirinale oggi per noi è un onore immenso. Sei anni fa dopo i quarti ai Mondiali siamo stati qui con la sorpresa nel cuore ma oggi torniamo con la consapevolezza di valere e di poter pensare in grande. Portiamo sulle spalle molto piĂą di una maglia con la speranza di tante bambine che ci guardano e che sognano di poter farcela come noi", esordisce l'attaccante. Le Azzurre sono state eliminate dall'Europeo svizzero in semifinale dall'Inghilterra solo nei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cristiana Girelli si commuove davanti a Mattarella: il discorso

