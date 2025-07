Cristante Juve Gazzetta | come idea low cost nelle ultime ore è circolato anche il suo nome! Tutte le novità sul mercato bianconero

Cristante Juve (Gazzetta dello Sport): come idea low cost nelle ultime ore è circolato anche il suo nome! Tutte le novitĂ sul mercato bianconero. La Juve  è attivamente alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e Bryan Cristante  della Roma  è l’ultima idea low cost per il reparto. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista italiano è visto come una soluzione economica in un mercato dove la Juventus deve fare attenzione al bilancio. Cristante, pur non essendo il primo nome sulla lista, potrebbe essere un’opzione valida per le caratteristiche di esperienza e soliditĂ che porterebbe a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

