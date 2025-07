Cremonese | il nuovo acquisto sogna l’esordio in serie A Mussolini | Il mio cognome? Pesante per altri

CREMONA Umiltà come parola d'ordine, ma anche tanta voglia di fare strada sul palcoscenico della Serie A. E soprattutto la capacità di portare senza problemi un cognome storicamente scomodo: "A me non ha mai creato problemi. Penso solo al campo. È pesante per altri, non per me". Romano Floriani Mussolini, il primo acquisto (in prestito dalla Lazio ) del mercato estivo della Cremonese, si è presentato così all'ambiente grigiorosso. Il giovane terzino classe 2003, in grado però di fare anche l'esterno nel centrocampo a cinque, ha subito le idee chiare: "Voglio fare esperienza, giocare il più possibile, mettermi in mostra e affrontare giocatori più forti.

Cremonese, il primo acquisto? È Romano Benito Mussolini, pronipote del duce - Cremona, 14 luglio 2025 – Non è un figlio d'arte ma sicuramente porta un cognome, e anche un nome, che in qualche modo pesano: lui è Romano Benito Floriani Mussolini, giovane calciatore, figlio di Alessandra Mussolini e dell'imprenditore Mauro Floriani, pronipote di Benito, e imparentato dunque anche con Sofia Loren, zia di Alessandra.

Romano è un ragazzo sveglio, intelligente, che porta un cognome che ha creato e creerà tante polemiche ma, proprio come ha detto lui in conferenza stampa, l'importante sarà il campo. La stagione con la Cremonese può essere esaltante per un prospetto gio

