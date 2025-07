Cpr Bari migranti danno fuoco a suppellettili e a materassi

La polizia conferma che alcuni migranti hanno dato fuoco a suppellettili e a materassi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Meloni e Mitsotakis spingono per cessate il fuoco in Ucraina, nuovo ruolo UE e gestione migranti - Durante un incontro a villa Pamphilj, la premier Giorgia Meloni ha esposto la sua visione riguardo al conflitto in Ucraina, puntando l’attenzione su una risposta decisa da parte della leadership russa.

Italia, rivolta al Cpr: 4 agenti feriti. Migranti appiccano fuoco per protesta - In alcuni contesti in cui la tensione è già palpabile, basta poco perché una situazione degeneri. Episodi improvvisi e caotici possono esplodere nel giro di pochi minuti, trasformando luoghi controllati in veri e propri teatri di disordini.

Migranti mettono a ferro e fuoco il Cpr di Torino per la seconda volta: quattro poliziotti feriti. Scatta il soccorso rosso - I bagliori delle fiamme sopra i muri di cinta, diversi migranti in rivolta sono saliti sul tetto, quindi l’ intervento della polizia e dei vigili del fuoco.

Bari, giorni di fiamme nel Cpr: non si fermano le proteste dei migranti; Trapani, rivolta nel centro migranti di contrada Milo: stanze incendiate; Rivolta all'ex CIE di Ponte Galeria: incendiati materassi e suppellettili.

Carcere di Avellino, dà fuoco al materasso in cella: 5 intossicati - Un detenuto straniero che era in isolamento ha dato fuoco al materasso della propria cella. Si legge su ilmattino.it