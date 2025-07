' Cpr Albania operativo 5 giorni nel 2024,114mila euro al giorno'

Il Cpr di Gjader, in Albania, è stato effettivamente operativo nel 2024 per appena 5 giorni, con una spesa di 114 mila euro al giorno. A denunciarlo è ActionAid che ha analizzato - insieme con l'Università di Bari - la situazione del centro albanese, nato dal discusso protocollo con l'Italia. "L'operazione Albania è il più costoso, inumano e inutile strumento nella storia delle politiche migratorie italiane - spiega l'associazione -. 570mila euro sono i pagamenti fatti dalla Prefettura di Roma all'ente gestore Medihospes per 5 giorni di reale operatività: 114mila euro al giorno per detenere 20 persone, tra metà ottobre e fine dicembre 2024, liberate poi tutte in poche ore".

Giro d’Italia 2025: conclusa la tre giorni in Albania, Primoz Roglic è già davanti a tutti - Si è concluso il primo weekend del Giro d’Italia 2025. Un’apertura sicuramente molto di qualità in Albania, tre tappe che sono state tutt’altro che noiose.

I GIORNI DELLA MISSIONE CULTURALE VERBUMLANDIART IN MACEDONIA E ALBANIA – REPORTAGE - Successi, emozioni e nuove collaborazioni negli incontri della delegazione a Bitola, Ohrid, Skopje e Tirana di Goffredo Palmerini  L’AQUILA – Ci vuole sempre qualche giorno per mettere ordine alle emozioni e raccogliere il senso e i risultati di una fruttuosa missione culturale VERBUMLANDIART, svoltasi dal 10 al 15 maggio, rafforzando la feconda attenzione che l’associazione internazionale salentina da anni riserva alla realtà letteraria e artistica dell’area balcanica, con relazioni che l’hanno vista dal 2014 protagonista attiva in Serbia, Croazia, Montenegro ed ora in Macedonia del Nord e Albania.

“L’accordo Italia-Albania è un modello di successo, da seguire e replicare in Europa”. Così l’Ambasciatore di Danimarca in Italia, Peter Taksøe-Jensen, nel suo intervento al ricevimento per l’avvio della Presidenza danese del Consiglio UE, riconosce la validit Vai su Facebook

