Costituito l’Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici

Costituito oggi, con decreto dell'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, l'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici. L’organismo, istituito con legge regionale del 2022, servirĂ ad assicurare al governo supporto tecnico-scientifico per la definizione di politiche di intervento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: regionale - costituito - osservatorio - cambiamenti

Cambiamenti climatici, inquinamento e cattiva gestione mettono a rischio le fonti d'acqua. Nella puntata di Foreste sul SofĂ di questa settimana parliamo con Alessandro Leonardi di Etifor di boschi che conservano l'oro blu e del caso studio del Parco Fiume Br Vai su Facebook

Costituito l’Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici; Sicilia, costituito l’Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici; Osservatorio regionale sulle periferie | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia.

Costituito l’Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici, Savarino: “Strumento indispensabile per le strategie a difesa del territorio” - Costituito oggi, con decreto dell'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, l'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici. Lo riporta ilsicilia.it

Turismo, rinnovato l'accordo sull'Osservatorio regionale ligure - L'onere finanziario a carico di Regione per il funzionamento dell'Osservatorio è di 80mila euro all'anno per complessivi 240mila per il triennio 2025/207, somma già allocata nel bilancio di ... Da ansa.it