Costi noti i ricavi no Dialogo con la Figc

Un’importante occasione di confronto con tutte le società della Lega Serie B sulla sostenibilità e sul futuro del campionato cadetto. Abbiamo la certezza dei costi mentre i ricavi sono invece da definire e quindi è necessario lavorare tutti insieme sul fronte della sostenibilità . È stato un forum molto produttivo, che rappresenta un primo punto di partenza per instaurare un dialogo con la Figc e le altre Leghe, affinché la Lega B possa essere sempre più forte, strategica e consolidata. Costruttivo per il ds Corrado di Taranto il Forum delle proprietà che la Lega di serie B ha convocato, ieri, nella sede di Confindustria a Roma per analizzare le problematiche della categoria e tracciare l’agenda dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Costi noti, i ricavi no. Dialogo con la Figc"

In questa notizia si parla di: costi - ricavi - dialogo - figc

Fondazione Petruzzelli, bilancio chiuso in pareggio: "Costi coperti da ricavi e contributi" - Chiude in pareggio con un leggero disavanzo di circa 37mila euro il bilancio consuntivo della Fondazione Petruzzelli.

Consiglio regionale, bando per riaprire la mitica "buvette" a colazione e pranzo: costi e potenziali ricavi - I dipendenti di Palazzo Cesaroni, gli staff dei gruppi politici regionali e i politici stessi da diversi anni non possono più usufruire del bar-tavola calda al mitico piano -2 dove c'è anche piccolo locale oscurato da tendaggi dove la politica umbra, pranzando, prendeva decisioni politiche o.

Costi e difficoltà economiche degli italiani pesano anche sulla sanità privata: ricavi in crescita ma profitti modesti - Crescono incassi e profitti dei grandi gruppi della sanità privata italiana. Nel 2023 i ricavi sono saliti del 5,7% raggiungendo i 12 miliardi di euro, il 2024 dovrebbe fare registrare un ulteriore incremento del 4,8%.

Costi noti, i ricavi no. Dialogo con la Figc; La Serie B al centro del dialogo: proposte per rilanciare il campionato tra sostenibilità e giovani talenti; Convegno PwC-CF: perché gli stadi sono grandi opportunità ma impongono nuove competenze ai club.

"Costi noti, i ricavi no. Dialogo con la Figc" - Un’importante occasione di confronto con tutte le società della Lega Serie B sulla sostenibilità e sul futuro del campionato cadetto. Scrive msn.com

Calcio, presentato il ReportCalcio della Figc | Gazzetta.it - 2023 il valore della produzione è cresciuto di € 1,9 miliardi (+84%) e i costi di produzione di € 2,4 miliardi (in media per ogni euro in più prodotto come ricavi ... Segnala gazzetta.it