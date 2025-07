Costantini sulla sospensiva del voto accolta dal Consiglio di Stato | Soddisfatti per la decisione sorpresi dalla reazione del centrodestra

Soddisfazione per la decisione presa dal Consiglio di Stato, e sorpresa per la reazione non coerente del centrodestra. Il consigliere comunale e candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini, raggiunto da IlPescara.it, interviene in merito alla decisione dei giudici che accolgono la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

VIDEO | Costantini sulla decisione del Tar: "Masci dovrebbe dimettersi. Il voto non è stato autentico" - “Il sindaco Carlo Masci avrebbe dovuto dimettersi”. Così il consigliere comunale Carlo Costantini, che cerca di far capire meglio cosa è venuto fuori dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Pescara: stop alle elezioni ad agosto, sorpresa dal Consiglio di Stato - Il Consiglio di Stato sospende il voto estivo, reintegra la piena operatività del Comune e programma l’udienza di merito per il 18 dicembre ... Scrive abruzzo24ore.tv

Costantini: "Al Consiglio di Stato per tutti far votare di nuovo i pescaresi" - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. Riporta abruzzoindependent.it