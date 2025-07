Cos’è l’illusione della mano di gomma che funziona anche coi polpi

L’ illusione della mano di gomma è un affascinante esperimento di neuroscienze che dimostra la straordinaria plasticità del cervello nel percepire il proprio corpo. Questo fenomeno, scoperto alla fine degli anni ’90, consiste nel far credere a una persona che una mano di gomma sia parte del proprio corpo. Durante l’esperimento, la mano reale del soggetto viene nascosta, mentre una mano finta viene posizionata in modo visibile. Accarezzando contemporaneamente entrambe le mani (quella reale e quella di gomma) con un pennello, il cervello integra le informazioni visive e tattili, generando l’illusione che la mano artificiale appartenga al corpo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cos’è l’illusione della mano di gomma (che funziona anche coi polpi)

In questa notizia si parla di: mano - gomma - illusione - funziona

Cosa fa il papà di Frattesi in giro per Seattle con una gomma da masticare in mano? - Paolo Frattesi, papà del centrocampista dell'Inter Davide, si gode Seattle, visto che il figlio è impegnato negli Usa con i nerazzurri al Mondiale per club.

I polpi cadono nell'illusione dell'arto fantasma; La percezione del corpo e l’illusione della mano di gomma.; L’illusione dell’arto di gomma ‘inganna’ il cervello. Nuove opportunità di riabilitazione dall’ictus.

I polpi cadono nell'illusione dell'arto fantasma - I polpi possono essere ingannati facendogli credere che un arto finto faccia parte del loro corpo, dimostrando un senso di proprietà corporea simile al nostro. Segnala msn.com