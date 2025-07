Cosa sappiamo sulla donna trovata morta davanti a un cancello a Sanremo | l'ipotesi che non era sola

Sul corpo della donna trovata morta ieri 23 luglio in strada a Sanremo verrà eseguita l'autopsia. Intanto continuano le indagini, l'ipotesi più probabile resta quella dell'overdose e che non fosse sola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo, donna di trent’anni trovata morta in strada Vai su X

Dramma a Sanremo, trentenne trovata morta in strada davanti a un cancello: indagini in corso - Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista di indagine anche se dai primi rilievi sul corpo non sarebbero emersi segni ... Segnala fanpage.it

Donna di 30 anni trovata morta in strada: «Il corpo senza vita era davanti a un cancello» - È giallo a Sanremo, in provincia di Imperia, sulla morte di una 30enne residente a Ventimiglia ma domiciliata nella città dei fiori. Da msn.com