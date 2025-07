Cortona on the Move 2025 più di 7mila visitatori nel weekend inaugurale

Si è concluso con un grande successo di pubblico l’opening della 15ª edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move. Sono state 7.200 le persone (+44% rispetto all’anno scorso) che hanno visitato le 23 mostre in cartellone, incontrato i fotografi, partecipato a eventi e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: cortona - move - 7mila - visitatori

A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025 - Arezzo, 28 maggio 2025 –  A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025 Ecco gli artisti e le mostre protagonisti di questa quindicesima edizione, dal tema Come Together.

Torna "Cortona On the Move". Fotografi da tutto il mondo - di Laura Lucente CORTONA Sono 23 le mostre e 76 gli artisti provenienti da tutto il mondo, dalla Palestina all’Iran, dalla Francia al Canada, dagli USA alla Russia, dall’Ucraina all’Italia che parteciperanno alla quindicesima edizione di Cortona On The Move.

Penultimo appuntamento con il progetto fotografico 12X12 di Cortona On The Move e at – autolinee toscane - Arezzo, 20 giugno 2025 – Penultimo appuntamento con il progetto fotografico 12X12 di Cortona On The Move e at – autolinee toscane.

Cortona on the Move 2025, più di 7mila visitatori nel weekend inaugurale.

A Cortona on the move "Cronache d'acqua - Immagini dal Sud Italia" - Secondo capitolo della produzione in partnership Intesa San Paolo con il contributo editoriale di Green & Blue che racconta lo stato della risorsa più preziosa del nostro pianeta: l’acqua ... Segnala arezzonotizie.it

26mila visitatori per Cortona On The Move - Notizie - Ansa.it - Si è chiusa con oltre 26mila visitatori la 12ma edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move a Cortona (Arezzo). ansa.it scrive