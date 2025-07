Corte conti contro il Comune di Bologna | illegittimo incarico per 115mila euro

Bologna, 24 luglio 2025 – Una consulenza esterna "mascherata" da appalto di servizi. Per la sezione di controllo della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna ha sostanzialmente queste caratteristiche un affidamento disposto dal Comune di Bologna, con una determinazione dirigenziale del 2024, a uno studio di architettura, per redigere uno studio unitario sulle aree esterne a nord del distretto " ex scalo Ravone ", per un importo di circa 115mila euro. I giudici (presidente Marcovalerio Pozzato, consigliere relatore Alberto Rigoni), dopo aver esaminato gli atti, hanno quindi accertato l'illegittimitĂ della procedura adottata dall'amministrazione comunale e hanno disposto la trasmissione della delibera, la numero 89 del 2025, alla Procura regionale contabile per le valutazioni sul danno erariale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corte conti contro il Comune di Bologna: illegittimo incarico per 115mila euro

