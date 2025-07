Corruzione e stalking | condannato a più di 4 anni Scoppetta il carabiniere in servizio alla Procura di Pavia

San Genesio (Pavia), 24 luglio 2025 – Antonio Scoppetta, carabiniere sospeso, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione dal gup di Pavia Daniela Garlaschelli a conclusione del processo di primo grado scaturito dall’ inchiesta Clean 2. La Procura aveva chiesto otto anni. Per l’imprenditore Carlo Boiocchi invece è stato deciso un mese di messa alla prova. Per la stessa indagine sono tuttora a processo il carabiniere in congedo Maurizio Pappalardo e il collega del Nucleo Ispettorato del Lavoro Daniele Ziri. Scoppetta e Boiocchi hanno svolto un separato iter processuale perché hanno scelto rispettivamente il rito abbreviato e la messa alla prova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corruzione e stalking: condannato a più di 4 anni Scoppetta, il carabiniere in servizio alla Procura di Pavia

In questa notizia si parla di: anni - carabiniere - pavia - condannato

Bimbo di 2 anni rischia di soffocare con una caramella: carabiniere fuori servizio gli salva la vita - Un bimbo di due anni ha rischiato di soffocare con una caramella in un centro commerciale a Sant’Agata sul Santerno (Ravenna).

Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli - Brescia, 13 maggio 2025 – A 20 anni è già un truffatore consumato, senza alcuno scrupolo nel privare persone anziane di soldi e preziosi da usare per vivere al di sopra delle sue possibilità .

Finto carabiniere (di soli 18 anni) truffa anziana e si fa consegnare 500mila euro in denaro e gioielli: arrestato - Varese, 6 maggio 2025 –  Lui ha 18 anni, lei 85. Lui, da poco maggiorenne, ha architettato una truffa ai danni dell’anziana, che ha tentato di truffare fingendosi un carabiniere.

Corruzione a Pavia, carabiniere condannato a quattro anni: favori e protezione a un imprenditore https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/23/news/corruzione_pavia_carabiniere_condannato_favori_protezione_imprenditore-424747678/?ref=twhl… Vai su X

Una traccia di Dna non ancora attribuita trovata a distanza dei 18 anni nella bocca di Chiara Poggi. È il dato che, a sorpresa, è emerso dai primi risultati dell’incidente probatorio in corso nelle nuove indagini dei carabinieri di Milano e della procura di Pavia sul Vai su Facebook

Pavia, ex carabiniere condannato a quattro anni per corruzione: la casa comprata dal costruttore a metà del suo valore; Inchiesta Clean 2, il carabiniere Scoppetta condannato a 4 anni e mezzo. Era accusato di corruzione e stalking; Corruzione a Pavia, carabiniere condannato a quattro anni: favori e protezione a un imprenditore.

Carabiniere condannato a 4 anni e 8 mesi per corruzione a Pavia: comprò una casa a metà prezzo in cambio di favori - Antonio Scoppetta, carabiniere del nucleo forestale di Pavia, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per corruzione e stalking ... Lo riporta fanpage.it

Pavia, ex carabiniere condannato a quattro anni per corruzione: la casa comprata dal costruttore a metà del suo valore - Antonio Scoppetta avrebbe acquistato una porzione di villa a San Genesio a prezzo bassissimo da Antonio Boiocchi, garantendogli in cambio l’assenza di controlli in un altro dei suoi cantieri ... Da milano.corriere.it