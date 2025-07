Corriere dello Sport – Torino dal Napoli arriva Ngonge | è ufficiale I dettagli

2025-07-24 23:15:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Ora è ufficiale: Cyril Ngonge è un nuovo giocatore del Torino. Ad annunciarlo il club granata, che ha acquistato il belga dal Napoli. Torino, dal Napoli arriva Ngonge: è ufficiale. Questo il comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla SocietĂ Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge”. I numeri di Ngonge con il Napoli. Acquistato dal Verona per venti milioni nel gennaio del 2024, con il club campano ha raccolto 35 presenze, 3 gol e 1 assist in tutte le competizioni vincendo lo scudetto nell’ultima stagione con Conte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Torino, dal Napoli arriva Ngonge: è ufficiale. I dettagli

In questa notizia si parla di: torino - napoli - ngonge - ufficiale

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà ) - Arrivano novità sul possibile futuro di Vanja Milinkovic-Savic, dato in orbita Napoli da tempo. Il portiere del Torino è ormai ad un passo dal chiudere con gli azzurri, negli ultimi giorni ci sono stati significativi passi in avanti.

Calciomercato Torino, Caprile sempre più nel mirino: pronta l’offerta al Napoli, cosa filtra sul futuro - Le ultime sul futuro di Elia Caprile, portiere in prestito al Cagliari e di proprietà del Napoli, nel mirino del Torino.

Scambio di portieri possibile tra Napoli e Torino - In casa Napoli, continua a tenere banco la questione legata al portiere e al rinnovo di Alex Meret. Per il portiere ex Spal il futuro è ancora un rebus, così come lo è quello di un altro portiere di serie A, ovvero Vanja Milinkovic-Savic.

Cyril Ngonge sta per salutare il Napoli. L'ex Verona, che non ha trovato molto spazio nello scacchiere di mister Conte nella passata stagione, sta infatti per trasferirsi al Torino! La trattativa tra i due club è ormai vicina alla chiusura e l'annuncio ufficiale dovrebb Vai su Facebook

#Napoli, il #Bologna ha rifiutato la nuova offerta del club azzurro per #Ndoye, capiremo nei prossimi giorni se il #Napoli rilancerà o meno. Cyril #Ngonge è a #Torino per le visite mediche, in attesa che si sblocchi l’operazione per Vanja #MilinkovicSavic. [ Vai su X

Ufficiale | Ngonge al Torino; Torino, dal Napoli arriva Ngonge: è ufficiale. I dettagli; Torino, Ngonge ufficiale in prestito con diritto.

Torino, ufficiale: arriva Ngonge dal Napoli. Il comunicato e le cifre - I granata hanno ufficializzato l'arrivo del classe 2000 in prestito con diritto di riscatto dal Napoli. Secondo calciomercato.com

Ngonge è del Torino: il comunicato ufficiale. Le cifre che incassa il Napoli - La notizia era nell'aria, ma adesso è arrivato il comunicato del club granata a formalizzare pubblicamente l'avvenuto tesseramento dell'esterno offen ... Segnala msn.com