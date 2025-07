Coppia in fuga dal Ruggi con la bimba positiva alla cocaina | ricerche senza sosta la dura nota di Polichetti

Ancora nessuna traccia della coppia marocchina, senza fissa dimora, fuggita dall'ospedale Ruggi di Salerno, ieri mattina, con la bimba di 4 mesi positiva alla cocaina. La piccola, giunta nella notte al nosocomio, aveva appena dato segni di ripresa quando la madre rimasta al suo fianco, insieme al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

