Contursi Terme confronto sulle aree interne | Elly Schlein inaugura New Oikos 2025

Il Comune di Contursi Terme e la Fondazione di partecipazione Costruire ETS rilanciano il confronto sul destino delle aree interne con la terza edizione di New Oikos – Forum dell'economia e dell'innovazione sociale, in programma a partire da sabato 26 luglio 2025. Un'edizione interamente dedicata a una domanda cruciale: il futuro delle piccole comunitĂ dell'Italia interna è giĂ scritto? Nel Piano Nazionale delle Aree Interne 2021–2027 si parla, per un "numero non trascurabile" di territori, di un possibile "fine vita dignitoso", sostenuto da un piano di accompagnamento al declino e all'invecchiamento.

