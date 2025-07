Controllo antincendio di Fiumicino l’opposizione | Bocciato il nostro ordine del giorno

Fiumicino, 24 luglio 2025- “L a maggioranza ha bocciato il nostro Odg che chiedeva l’istituzione di una squadra specializzata nel controllo aereo del territorio. Un’occasione persa per rafforzare gli strumenti di tutela ambientale e urbanistica, in un Comune come il nostro dove il monitoraggio costante è fondamentale per contrastare abusi e degrado” così in un comunicato Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, e Paolo Calicchio, Consigliere comunale PD. “È l’ennesima dimostrazione dell’incoerenza di chi governa: a parole si proclama paladino della legalità e della salvaguardia del territorio, nei fatti respinge ogni proposta concreta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: nostro - controllo - fiumicino - bocciato

