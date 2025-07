Controlli sui lavoratori in nero blitz negli autolavaggi a mano Sanzioni per 60mila euro

Controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, forestali e del comando provinciale negli i autolavaggi a mano di Firenze e provincia. Verifiche predisposte nell'ambito del contrasto del fenomeno dell’occupazione irregolare.Il massiccio controllo si è concentrato su 12. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

