Controlli aeroportuali | via libera ai liquidi nei trolley ma non per tutti

Una svolta attesa, che promette di ridurre i tempi ai varchi e migliorare l'esperienza di viaggio, ma che riguarda ancora pochi scali. A breve, negli aeroporti italiani dotati di scanner di ultima generazione, tornerà la possibilità di portare nel bagaglio a mano liquidi anche oltre i 100 millilitri – acqua, vino, olio e perfino creme e gel – senza doverli estrarre al momento dei controlli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'adozione degli scanner avanzati Hi-Scan 6040 CTiX, prodotti dalla britannica Smiths Detection, potrà essere finalmente sfruttata al massimo delle potenzialità , dopo lo stop imposto quasi un anno fa a causa di dubbi sulla sicurezza del sistema.

