Ieri il ds Melissano ha assistito, con il collaboratore Federico Cavola, all’amichevole tra lo Spezia e il Gherdeina. In mattinata, a bordo campo, avvistato anche mister Beppe Iachini. Scontato, a margine, il summit di mercato con mister D’Angelo. In seno al club, proprietĂ in primis, c’è soddisfazione per gli arrivi di Artistico, Vlahovic e dei giovani Vittorio Chiabotto, Gioele Conte e Matteo Lontani. Quest’ultimo, classe 2007, campione d’Europa con la Nazionale U17, nel giro della Nazionale Under 18, è da martedì in ritiro a fronte di un contratto con lo Spezia fino al 30 giugno 2027. Ieri l’ufficializzazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CONTRATTO FIRMATO. Lontani, talento lanciato alla Juve dall’ex aquilotto Claudio Rivalta