Conto corrente per tutti | la legge che obbliga le banche ad aprirlo a chi ne fa richiesta

Conto corrente per tutti: le banche saranno obbligate a stipulare dei contratti per il deposito di denaro "con chiunque lo richieda". Si tratta di una novitĂ contenuta in una proposta di legge approvata all'unanimitĂ dall'aula della Camera. Il testo passa ora all'esame del Senato per ricevere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

