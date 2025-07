Continua il momento no per il calciatore che ha ufficializzato un’altra operazione a causa di un nuovo infortunio Un calvario che continua, almeno per i prossimi tre mesi. Dopo la lesione al tendine rotuleo che l’ha costretto a restare fuori dal campo per sette mesi, ora è in procinto una nuova operazione. ter-Stegen si opera, nuovo problema fisico per il portiere (LaPresse) – calciomercato.it PerchĂ© l’ultima stagione per Marc-AndrĂ© ter Stegen è stata davvero un incubo. A fine settembre il grave infortunio al tendine rotuleo. Poi il ritorno in campo a stagione ormai conclusa, ad inizio maggio, giusto in tempo per festeggiare la vittoria del campionato e della Copa del Rey. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Continua il calvario, si opera ancora: annuncio UFFICIALE