Conte si gode ancora lo Scudetto | Fa molto piacere ritrovarci dopo un anno con qualcosa di importante sulla maglia Contano i valori del lavoro il resto sono caz…te

Conte, allenatore del Napoli, è tornato a parlare così dello Scudetto vinto nella passata stagione. Le sue dichiarazioni. Il Napoli di Antonio Conte si mostra per la prima volta ai suoi tifosi. Nella serata di oggi, 24 luglio, il tecnico salentino e il suo staff sono saliti sul palco allestito nella piazza di Dimaro per il tradizionale saluto ai sostenitori presenti in Val di Sole. Un primo, caloroso abbraccio che accende l’entusiasmo per la nuova stagione dei Campioni d’Italia. La carica di Conte dopo il primo test. Dopo giorni di allenamenti intensi e doppi turni, e archiviata la prima amichevole estiva persa per 2-0 contro l’Arezzo, Conte si è concesso al suo nuovo pubblico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte si gode ancora lo Scudetto: «Fa molto piacere ritrovarci dopo un anno con qualcosa di importante sulla maglia. Contano i valori del lavoro, il resto sono caz…te»

Ma come stanno reagendo i nuovi acquisti ai metodi di Conte Alessandro Buongiorno sta lavorando a parte per tornare in campo il prima possibile e...

